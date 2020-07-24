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Появились подробности о покупателях киевского отеля "Днепр"

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Победу в аукционе одержали не российские олигархи, а украинские айтишники.
Появились подробности о покупателях киевского отеля "Днепр"
Появились подробности о покупателях киевского отеля "Днепр"
facebook.com/Kokhanovskyy

Новыми владельцами столичного отеля “Днепр“ стали основатель киберкоманды NAVI Александр Кохановский вместе с партнерами. На месте гостиницы инвесторы собираются сделать большой кибеспортивный проект. Об этом Кохановский сообщил на своей странице в Facebook.

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“Если честно, то хотел дождаться уже сентября и все анонсировать на презентации нашей Украинской Профессиональной Киберспортивной Ассоциации, но увы. Исходя из текущего информационного фона я чувствую острую необходимость объясниться. Победу в аукционе за отель “Днепр“ одержали не российские олигархи, а украинские айтишники“, - сообщил Кохановский.

По его словам, несколько лет назад он вместе с партнерами задумал большой инфраструктурный киберспортивный проект. Он должен был стартовать с постройки арены, но партнеры изменили свои планы, увидев возможность приватизация отеля “Днепр“.

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“Мы превратим его в первый отель в мире, полностью подготовленный для киберспортивных ивентов. Он будет включать в себя не только атрибуты топового отеля (рестораны, бары, SPA-зоны, и фитнес-центры), но и уникальные киберспортивные элементы: тренировочные зоны, киберспортивную сцену, специальные номера для профессиональных игроков, а также лучший в мире players’ lounge“, - рассказал Кохановский.

Напомним, что Государственное управление делами продало с аукциона гостиницу “Днепр“, расположенную в центре Киева. Сумма продажи составила 1,1 миллиарда гривен.

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Теги: "Днепр", инвесторы, айтишники
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