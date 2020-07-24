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На пожар в доме Шабунина отреагировали во Всемирном банке: Подробности

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В ВБ призвали украинские органы власти обеспечить беспристрастное и оперативное расследование.
На пожар в доме Шабунина отреагировали во Всемирном банке
На пожар в доме Шабунина отреагировали во Всемирном банке
Виталий Шабунин/Facebook

Всемирный банк выражает глубокую обеспокоенность из-за пожара, который произошел в доме антикоррупционного активиста Виталия Шабунина. Об этом сообщается на Facebook-странице Представительства ВБ в Украине.

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В частности, во Всемирном банке призвали украинские органы власти обеспечить беспристрастное и оперативное расследование, “чтобы виновные были привлечены к ответственности“.

“Гражданское общество играет ключевую роль в борьбе против безнаказанности коррупционеров и должно быть в состоянии выполнять свою миссию свободно от запугивания и насилия“, - говорится в сообщении.

На пожар в доме Шабунина отреагировали во Всемирном банке
На пожар в доме Шабунина отреагировали во Всемирном банке
facebook.com/WorldBankUkraine/

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Между тем сам Шабунин уже заявил: заказчики поджога его дома “четко осознавали, что наказание их не догонит“.

Напомним, накануне руководитель общественной организации Центр противодействия коррупции Виталий Шабунин сообщил о том, что его дом подожгли. Активист уверен, что причиной пожара является поджог.

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Теги: Шабунин, пожар, Всемирный банк
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