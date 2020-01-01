В Украине открыли доступ к Реестру активов неплатежеспособных банков

Все желающие могут узнать о перечне всего, что выставляют на торги обанкротившиеся банки, и приобрести их активы.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц совместно с системой “ProZorro.Продажи“ открыли общественный доступ к Реестру активов неплатежеспособных банков. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу “ProZorro.Продажи“.

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Там отметили, что теперь все желающие могут узнать о полном перечне всего, что выставляют на торги обанкротившиеся банки, и приобрести их активы на “голландских аукционах“.

“Здесь можно смотреть статус всех активов, которые будут выставлены на продажу в ближайшее время. Категорий очень много, но основных две: права требования по кредитам и имущество“, - говорится в сообщении.

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В “ProZorro.Продажи“ также отметили, что реестр будет полезен:

Фонду гарантирования вкладов физических лиц для обеспечения открытых и конкурентных торгов;

покупателям, которые смогут тщательнее изучить лот и спланировать участие в аукционе;

тем, кто не рассчитался по кредиту для получения информации по дате реализации своего займа.

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“Пользуясь реестром, покупатели смогут лучше готовиться к аукционам. Конкуренция за активы будет расти. Как результат - это увеличит поступления денег в Фонд, которые потом пойдут на выплату компенсаций вкладчикам обанкротившихся банков“, - говорится в сообщении.

Напомним, что в Украине с 2012 года были признаны банкротами почти 100 банков.