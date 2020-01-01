В Украине открыли доступ к Реестру активов неплатежеспособных банков
Фонд гарантирования вкладов физических лиц совместно с системой “ProZorro.Продажи“ открыли общественный доступ к Реестру активов неплатежеспособных банков. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу “ProZorro.Продажи“.
Читай также: Нацбанк назвал олигархов, чьи банки задолжали по кредитам больше всех
Там отметили, что теперь все желающие могут узнать о полном перечне всего, что выставляют на торги обанкротившиеся банки, и приобрести их активы на “голландских аукционах“.
“Здесь можно смотреть статус всех активов, которые будут выставлены на продажу в ближайшее время. Категорий очень много, но основных две: права требования по кредитам и имущество“, - говорится в сообщении.
Читай также: Экономиста НБУ будут судить по делу о присвоении 20 млн грн сотрудниками банка “Богуслав“
В “ProZorro.Продажи“ также отметили, что реестр будет полезен:
- Фонду гарантирования вкладов физических лиц для обеспечения открытых и конкурентных торгов;
- покупателям, которые смогут тщательнее изучить лот и спланировать участие в аукционе;
- тем, кто не рассчитался по кредиту для получения информации по дате реализации своего займа.
Читай также: Владельцы банков-банкротов вывели 200 млрд грн за 2014-2017
“Пользуясь реестром, покупатели смогут лучше готовиться к аукционам. Конкуренция за активы будет расти. Как результат - это увеличит поступления денег в Фонд, которые потом пойдут на выплату компенсаций вкладчикам обанкротившихся банков“, - говорится в сообщении.
Напомним, что в Украине с 2012 года были признаны банкротами почти 100 банков.
Полная версия правил