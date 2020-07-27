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В Киеве кафе с летними площадками освободили от уплаты паевого участия

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Предпринимателям, уже оплатившим паевое участие, зачтут эти средства на следующий год.
В Киеве кафе с летними площадками освободили от уплаты паевого участия
В Киеве кафе с летними площадками освободили от уплаты паевого участия
depositphotos.com

Киеврада освободила от уплаты паевого участия летние и сезонные площадки кафе и ресторанов. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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По его словам, от уплаты паевого участия также будет освобожден бизнес, работающий в средствах передвижной торговли. Они будут платить символическую одну гривну.

“Эта норма будет действовать до конца октября этого года. А для сезонных площадок кафе и ресторанов - до конца года. Если же предприниматели уже заплатили долевое участие до вступления в силу решения Киеврады - эти средства будут зачислены как уплата паевого участия на следующий период (год)“, - уточнил Кличко.

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По словам мэра Киева, малый и средний бизнес - это основа экономики города, и его надо поддерживать и поощрять. А кафе и рестораны несколько месяцев не работали и понесли огромные убытки.

Напомним, что 22 июня КГГА своим постановлением разрешила заведениям общественного питания принимать посетителей в помещениях.

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Теги: Кличко, кафе, летние площадки, налоги
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