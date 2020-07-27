Программа по частичной безработице: Сколько сохранено рабочих мест
По состоянию на 24 июля 2020 года благодаря программе по частичной безработице сохранены рабочие места для 348 тысяч украинцев, из них 169 тысяч - ФЛП. Об этом сообщается на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
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Согласно сообщению, в общей сложности выплаты по частичной безработице с начала действия программы составили более 1,636 млрд грн.
“Лидерами по количеству поданных заявок от предпринимателей остаются работодатели Харьковской, Львовской, Донецкой, Сумской и Черновицкой областей“, - говорится в сообщении.
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Также в Минэкономики отметили, что Ситуация регистрации безработных продолжает демонстрировать тенденцию к стабилизации. Так, с начала действия карантина через центры занятости зарегистрировано более 380 тыс безработных. Трудоустроено 211,7 тыс граждан:
- в сельском хозяйстве - 50% от всех трудоустроенных;
- в перерабатывающей промышленности - 13%;
- в сфере торговли - 12%.
Напомним, что глава новосозданного Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский обещает создать полмиллиона рабочих мест.
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