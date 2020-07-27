Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Программа по частичной безработице: Сколько сохранено рабочих мест

Комментариев: 0
Бюджетные выплаты с начала действия программы составили более 1,636 млрд грн.
Программа по частичной безработице: Сколько сохранено рабочих мест
Программа по частичной безработице: Сколько сохранено рабочих мест
depositphotos.com

По состоянию на 24 июля 2020 года благодаря программе по частичной безработице сохранены рабочие места для 348 тысяч украинцев, из них 169 тысяч - ФЛП. Об этом сообщается на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Читай также: Число безработных украинцев перевалило за полмиллиона: Кто ищет работу

Согласно сообщению, в общей сложности выплаты по частичной безработице с начала действия программы составили более 1,636 млрд грн.

“Лидерами по количеству поданных заявок от предпринимателей остаются работодатели Харьковской, Львовской, Донецкой, Сумской и Черновицкой областей“, - говорится в сообщении.

Читай также: Известно, сколько ФЛП уже получают пособие по частичной безработице

Также в Минэкономики отметили, что Ситуация регистрации безработных продолжает демонстрировать тенденцию к стабилизации. Так, с начала действия карантина через центры занятости зарегистрировано более 380 тыс  безработных. Трудоустроено 211,7 тыс граждан:

  • в сельском хозяйстве - 50% от всех трудоустроенных;
  • в перерабатывающей промышленности - 13%;
  • в сфере торговли - 12%.

Напомним, что глава новосозданного Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский обещает создать полмиллиона рабочих мест.

Поделись:
Теги: Минэкономики, безработица, госпрограмма, рабочие места
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь