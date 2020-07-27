Программа по частичной безработице: Сколько сохранено рабочих мест

Бюджетные выплаты с начала действия программы составили более 1,636 млрд грн.

По состоянию на 24 июля 2020 года благодаря программе по частичной безработице сохранены рабочие места для 348 тысяч украинцев, из них 169 тысяч - ФЛП. Об этом сообщается на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Читай также: Число безработных украинцев перевалило за полмиллиона: Кто ищет работу

Согласно сообщению, в общей сложности выплаты по частичной безработице с начала действия программы составили более 1,636 млрд грн.

“Лидерами по количеству поданных заявок от предпринимателей остаются работодатели Харьковской, Львовской, Донецкой, Сумской и Черновицкой областей“, - говорится в сообщении.

Читай также: Известно, сколько ФЛП уже получают пособие по частичной безработице

Также в Минэкономики отметили, что Ситуация регистрации безработных продолжает демонстрировать тенденцию к стабилизации. Так, с начала действия карантина через центры занятости зарегистрировано более 380 тыс безработных. Трудоустроено 211,7 тыс граждан:

в сельском хозяйстве - 50% от всех трудоустроенных;

в перерабатывающей промышленности - 13%;

в сфере торговли - 12%.

Напомним, что глава новосозданного Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский обещает создать полмиллиона рабочих мест.