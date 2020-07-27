Украинские банки улучшили прогноз по кредитованию - Опрос НБУ

Банкиры ожидают увеличения спроса на кредиты как населения, так и бизнеса.

В ІІІ квартале 2020 года спрос на кредиты в Украине со стороны как населения, так и бизнеса восстановится, а условия кредитования смягчатся. Об этом свидетельствуют результаты опроса кредитных менеджеров 24 украинских банков, проведенного НБУ с 18 июня по 9 июля 2020 года.

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Так, почти 60% респондентов ожидает увеличения объема кредитного портфеля в следующие 12 месяцев, что вдвое больше, чем в предыдущем опросе.

Крупные банки оптимистично оценивают перспективы роста объема корпоративного портфеля, но в то же время их ожидания восстановления потребительского кредитования в следующие 12 месяцев сдержанные, хотя в III квартале банки ожидают восстановления спроса населения на потребительские кредиты и ипотеку.

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“Вместе с тем, банки и в дальнейшем ожидают ухудшения качества кредитных портфелей, хотя эти ожидания несколько улучшились по сравнению с предыдущим кварталом. Также финучреждения указывают на определенное восстановление роста объемов депозитов: около половины респондентов ожидает притока средств населения и бизнеса“, - говорится в пресс-релизе по результатам опроса НБУ.

Напомним, что Национальный банк Украины ожидает массового запуска ипотеки в ІV квартале 2020 года.