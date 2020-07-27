Украинцам уже выдали почти 2,5 млрд грн "доступных кредитов": Детали

Наибольшим спросом продолжают пользоваться кредиты на рефинансирование ранее полученных займов.

Украинцам уже выдали почти 2,5 млрд грн "доступных кредитов" depositphotos.com

По состоянию на 27 июля в рамках госпрограммы “Доступные кредиты 5-7-9%“ уже выдано 1446 кредитов на общую сумму 2,413 млрд грн. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов.

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Согласно сообщению, за прошедшую неделю уполномоченные банки в рамках программы заключили 196 новых кредитных соглашений на общую сумму 638 млн грн.

В Минфине уточнили, что наибольшим спросом бизнеса продолжают пользоваться кредиты на рефинансирование ранее полученных займов.

Украинцам уже выдали почти 2,5 млрд грн "доступных кредитов" Министерство финансов Украины

“За прошедшую неделю портфель рефинансированных кредитов в рамках программы вырос на полмиллиарда гривен (564 млн гривен). Он уже превысил полтора миллиарда гривен (1,637 миллиарда гривен) и продолжает расти. Сумма заявок на рефинансирование составила 6,464 миллиарда гривен с момента запуска этого антикризисного продукта“, - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что стабильно высоким остается спрос бизнеса на инвестиционные кредиты в рамках программы. По состоянию на 27 июля сумма заявок на получение займов в рамках этого продукта составила 5,129 миллиарда гривен.

Напомним, что Нацбанк отметил восстановление спроса на рабочую силу и активизацию украинского бизнеса с ослаблением карантинных мер.