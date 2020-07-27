Украинцам уже выдали почти 2,5 млрд грн "доступных кредитов": Детали
По состоянию на 27 июля в рамках госпрограммы “Доступные кредиты 5-7-9%“ уже выдано 1446 кредитов на общую сумму 2,413 млрд грн. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов.
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Согласно сообщению, за прошедшую неделю уполномоченные банки в рамках программы заключили 196 новых кредитных соглашений на общую сумму 638 млн грн.
В Минфине уточнили, что наибольшим спросом бизнеса продолжают пользоваться кредиты на рефинансирование ранее полученных займов.
“За прошедшую неделю портфель рефинансированных кредитов в рамках программы вырос на полмиллиарда гривен (564 млн гривен). Он уже превысил полтора миллиарда гривен (1,637 миллиарда гривен) и продолжает расти. Сумма заявок на рефинансирование составила 6,464 миллиарда гривен с момента запуска этого антикризисного продукта“, - говорится в сообщении.
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Также отмечается, что стабильно высоким остается спрос бизнеса на инвестиционные кредиты в рамках программы. По состоянию на 27 июля сумма заявок на получение займов в рамках этого продукта составила 5,129 миллиарда гривен.
Напомним, что Нацбанк отметил восстановление спроса на рабочую силу и активизацию украинского бизнеса с ослаблением карантинных мер.
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