Позиция правительства будет базироваться на ожиданиях украинского бизнеса и национального производителя.

В Кабмине рассказали, как бизнес повлияет на Соглашение об ассоциации с ЕС Урядовий портал

Позиция украинского бизнеса будет учтена при подготовке переговорной позиции Украины в рамках обновления Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

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По ее словам, правительство инициирует углубленные консультации с бизнес-сообществом относительно потребностей и ожиданий от обновления Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.

“Позиция правительства Украины должна базироваться на ожиданиях и потребностях украинского бизнеса, национального производителя. Впервые бизнес-игроки имеют возможность сознательно и прозрачно оценить эффективность работы зоны свободной торговли с ЕС, определить имеющиеся барьеры в торговле, отстоять свои интересы и приумножить свои возможности“, - сказала Стефанишина.

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Она добавила, что для организации системной работы в этом направлении при Офисе вице-премьер-министра создана специальная группа советников.

“Призываю бизнес проявить активность и присылать соответствующие данные. Чтобы каждая важная позиция была учтена в общей переговорной позиции Украины по этому вопросу“, - сказала вице-премьер.

Напомним, что Евросоюз выдвинул условия Украине для получения второй части макрофинансовой помощи.