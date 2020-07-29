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В Киеве за неделю оштрафовали более 100 магазинов и кафе

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Проверки столичных объектов торговли на соблюдение карантина продолжаются.
В Киеве за неделю оштрафовали более 100 магазинов и кафе
В Киеве за неделю оштрафовали более 100 магазинов и кафе
facebook.com/kiev.dpss.gov.ua

За прошлую неделю инспекторы Госпотребслужбы Украины проверили на соблюдение карантина 485 столичных объектов, на 106 из них выявили нарушения карантинных норм. Об этом сообщается на Facebook-странице ведомства.

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Согласно сообщению, с 20 по 25 июля было проверено 123 заведения общественного питания, 174 объекта торговли продовольственными товарами, 188 - непродовольственными товарами, рынок и детский сад.

“По результатам составлено 1️06 протоколов в соответствии ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей). Среди нарушителей - 32 заведения общественного питания, 32 продуктовых магазина, 42 - промышленных и один рынок“, - говорится в сообщении.

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В Госпотребслужбе напомнили, что нарушение правил карантина влечет за собой наложение штрафа на граждан от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов, на должностных лиц - от двух до 10 000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, что с 1 июля власти Киева усилили карантин, чтобы помешать распространению коронавируса.

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Теги: Госпотребслужба, Киев, карантин, проверки
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