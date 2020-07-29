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Киев будет компенсировать бизнесу проценты по кредитам - Кличко

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Власти столицы пытаются минимизировать последствия кризиса, вызванного пандемией.
Киев будет компенсировать бизнесу проценты по кредитам - Кличко
Киев будет компенсировать бизнесу проценты по кредитам - Кличко
Скриншот

В Киеве будет создана совместная с городскими властями группа экономических экспертов, практиков, представителей бизнеса, которая будет нарабатывать шаги по преодолению экономического кризиса, вызванного пандемией. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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“В этой группе будут люди профессиональные и успешные в своих сферах. Завтра мы планируем уже первую встречу. И начинаем работать. Обо всех предложениях специалистов и проектах буду сообщать“, - сказал Кличко.

Также он сообщил, что 28 июля Киевсовет принял решение, согласно которому до конца 2020 года киевский бюджет будет компенсировать столичным предпринимателям 99% от суммы процентов по кредитным договорам.

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“Бизнес столицы до конца 2020 года сможет кредитоваться под 0,1 процента годовых. Киев сегодня не только борется с коронавирусом, но и развивается. Городская власть воплощает запланированы проекты и пытается минимизировать последствия кризиса, вызванного пандемией“, - сказал Кличко.

Напомним, что в Киеве кафе с летними площадками освободили от уплаты паевого участия.

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  29.07.2020, 15:43
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Что значит из бюджета? Это наши деньги , Виталя.
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