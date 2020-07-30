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В Кабмине придумали новый инструмент для поддержки бизнеса: Подробности

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Благодаря факторингу предприниматели должны получить новые способы финансирования и больше возможностей для развития.
В Кабмине придумали новый инструмент для поддержки бизнеса
В Кабмине придумали новый инструмент для поддержки бизнеса
depositphotos.com

В Украине по инициативе Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства создана онлайн-платформа “Факторинг Хаб“. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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Согласно сообщению, целью проекта является расширение рынка сбыта продукции малого бизнеса через участие в публичных закупках, развитие альтернативных способов финансирования и автоматизированных онлайн платформ.

По словам главы Минэкономики Игоря Петрашко, поддержка малого и среднего бизнеса является одним из приоритетов правительства, поэтому “важно расширять программы поддержки действенными механизмами“.

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“Мы рассматриваем факторинг как дополнительный мощный инструмент, благодаря которому бизнес, особенно микро- и малый бизнес получит новые способы финансирования и больше возможностей для развития“, - сказал Петрашко.

Напомним, накануне в Кабмине рассказали, как бизнес повлияет на Соглашение об ассоциации с ЕС.

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Теги: факторинг, Минэкономики, малый и средний бизнес
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