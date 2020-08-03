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Forbes назвал самые дорогие мировые бренды

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Лидерство в ТОП-100 удерживает Apple.
Forbes назвал самые дорогие мировые бренды
Forbes назвал самые дорогие мировые бренды
depositphotos.com

Forbes опубликовал рейтинг ТОП-100 самых дорогих брендов 2020 года. По данным издания, за год общая стоимость участников списка выросла с $2,33 трлн до $2,54 трлн. Самым дорогим брендом мира остался Apple с оценкой в $241,2 млрд. За год его стоимость выросла на 17%.

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В целом IT-индустрия оказалась наиболее популярной отраслью, представленной в рейтинге. В ТОП-5 самых дорогих брендов кроме Apple попали также Google, Microsoft, Amazon и Facebook.

Первые пять строчек рейтинга занимают те же компании, что и в прошлом году. При этом первые четыре компании сохранили или увеличили темпы роста, а вот Facebook, наоборот, показал отрицательную динамику. За год бренд компании подешевел на 21%.

Forbes назвал самые дорогие мировые бренды
Forbes назвал самые дорогие мировые бренды
forbes.com

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В ТОП-10 самых дорогих брендов мира по версии Forbes также попали Coca-Cola, Disney, Samsung, Louis Vuitton и McDonald's.

Напомним, что Forbes назвал топ-100 самых богатых украинцев.

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Теги: Forbes, бренды, маркетинг
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