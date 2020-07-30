МАУ увольняет почти тысячу сотрудников: Что произошло

За время карантина авиаперевозчик понес многомиллионные убытки.

Компания “Международные авиалинии Украины“ в результате приостановления авиасообщения во время карантина понеслала убытки на сумму около $60 млн. Об этом в комментарии Укринформ сообщил пресс-секретарь президента МАУ Дмитрий Дешин. По его словам, в связи с финансовыми потерями компания вынужденно сокращает 900 сотрудников.

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“Каждый месяц простоя авиакомпании стоит около $14,5 млн обязательных расходов, что и сформировало объем ущерба около $60 млн за период прекращения деятельности компании“, - сказал представитель МАУ.

Простой в работе компании и существенное снижение объемов работы авиакомпании после восстановления авиасообщения Украиной приводит к вынужденному постепенному сокращению около 900 сотрудников МАУ.

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Дешин также пояснил, что на самом деле считать полеты восстановленными трудно даже сейчас, поскольку планировать маршруты приходится с учетом ограничений со стороны других государств. В результате авиакомпания осуществляет не более трети обычного объема полетов.

Напомним, что с 15 июня Украина официально возобновила авиасообщение.