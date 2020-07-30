Банкам разрешили не подавать финотчетность "на бумаге": Подробности

НБУ продлил разрешение из-за продолжения карантина.

Национальный банк Украины продлил до 9 месяцев 2020 года разрешение банкам не подавать на бумажных носителях финансовую отчетность. Об этом сообщается на сайте НБУ. В Нацбанке уточнили, что при этом финучреждения будут обязаны размещать финотчетность на своих веб-сайтах.

Читай также: Украинские банки улучшили прогноз по кредитованию - Опрос НБУ

“Такое решение обусловлено продолжением карантина и ограничительных мер для предотвращения распространения коронавируса COVID-19“, - говорится в сообщении.

Также Национальный банк разрешил ответственным лицам банковских групп не подавать на бумажных носителях промежуточную консолидированную отчетность банковской группы и промежуточную субконсолидированную отчетность подгрупп банковской группы за II и III кварталы 2020 года при условии ее размещения на собственных сайтах до 31 августа и до 30 ноября 2020 года соответственно.

Читай также: “Эмиссию гривны с главой НБУ не обсуждаем“ - Шмыгаль

Как известно, в апреле 2020 года банки и ответственные лица банковской группы получили возможность не подавать в НБУ финансовую отчетность за 2019 год и за I квартал 2020 года на бумажных носителях при условии ее размещения на собственных сайтах.

Напомним, что с 1 января 2021 года в Украине вводится объединенная финансовая отчетность по ЕСВ и НДФЛ.