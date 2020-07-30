В Киеве подорожает электричество для малого бизнеса

Тарифы на электроэнергию для населения не изменятся.

В Киеве стоимость электроэнергии для малых небытовых потребителей с 1 августа увеличится в среднем на 6%. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу компании YASNO, которая обеспечивает поставки электроэнергии потребителям Киева.

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Согласно сообщению, повышение стоимости электроэнергию связано с изменениями тарифов на передачу и распределение, которые приняла Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. При этом тарифы на электроэнергию для населения не изменились.

В пресс-службе уточнили, как именно с 1 августа будет рассчитываться стоимость электроэнергии для малых небытовых потребителей:

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тариф на распределение электроэнергии - утверждается отдельно для каждого оператора системы распределения, меняется с 1 августа;

тариф на передачу электроэнергии - тариф ГП "Укрэнерго", вырастет на 54,6% и составит 240,23 грн/МВт-ч;

прогнозируемая средняя закупочная цена электроэнергии - остается без изменений;

тариф на услуги поставщика универсальной услуги - остается без изменений.

Напомним, в понедельник и. о. министра энергетики Ольга Буславец заявила, что цена на электрическую энергию для населения в Украине пока повышаться не будет.