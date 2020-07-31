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До конца лета в Украине начнут продавать тюрьмы - Минюст

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Замороженные и освобожденные тюрьмы пустят "с молотка".
До конца лета в Украине начнут продавать тюрьмы - Минюст
До конца лета в Украине начнут продавать тюрьмы - Минюст
depositphotos.com

Уже нынешним летом в Украине планируется запустить продажи замороженных и освобожденных тюрем. Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська.

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По его словам, продажи будут осуществляться на открытых электронных аукционах через систему “Prozorro-Продажи“.

“После поступления средств от продажи начнем проектирование и новое строительство в городах, где местные власти выделили земельный участок или у нас есть свободная земля в пользование. Прежде всего, это Львов и Киев“, - уточнил чиновник.

При этом, по словам Малюськи, механизм распределения средств от продажи замороженных и освобожденных тюрем на данный момент не выработан.

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“К сожалению, парламент не поддержал законопроект, которым устанавливался понятный механизм распределения средств, вырученных от продажи. Поэтому сейчас мы вынуждены адаптироваться к существующим механизмам продажи, которые оставляют желать лучшего и несколько затягивают процесс бюрократическими формальностями“, - отметил министр.

Напомним, что в рамках экспериментального проекта платных камер в украинских СИЗО уже получено 318 тысяч гривен.

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Теги: тюрьмы, Малюська, госимущество
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