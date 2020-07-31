ПриватБанк заявляет о существенном сокращении прибыли: Названа причина

На финансовые показатели государственного банка повлияла пандемия COVID-19.

Государственный ПриватБанк завершил первое полугодие 2020 года с прибылью 14 млрд грн. Об этом сообщается на сайте финучреждения.

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Согласно сообщению, это на 4,3 млрд грн меньше, чем за аналогичный период 2019 года - тогда прибыль банка составила 18,3 млрд грн.

“По итогам 6 месяцев года ПриватБанком сформированы страховые резервы в сумме 8,7 млрд грн на покрытие возможных рисков вследствие пандемии СOVID-19 и юридических рисков, что, в свою очередь, влияет на показатели прибыли в отчетном периоде“, - говорится в сообщении.

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В финучреждении отметили, что активы ПриватБанка по состоянию на конец первого полугодия 2020 года увеличились на 5% по сравнению с соответствующим периодом 2019 года, что обусловило рост чистого процентного дохода до 10,6 млрд грн. Комиссионные доходы остались на уровне 2019 года и составляют 8,1 млрд грн.

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“Борьба с последствиями пандемии обусловила увеличение расходов банка: дополнительные расходы составили более 300 млн грн, включая специальные выплаты персоналу отделений и инкассации, работавших в период жесткого карантина, расходы на защитные материалы и дезинфекцию 2000 отделений и 7600 банкоматов“, - уточнили в Приватбанке.

Напомним, что в июне международное рейтинговое агентство Moody's повысило рейтинги ПриватБанка.По депозитам в национальной валюте рейтинг повышен с Caa1 до B3, по депозитам в иностранной валюте - с Caa2 до Caa1, базовая оценка кредитоспособности - с Саа1 до B3 с изменением прогноза рейтинга с “позитивного“ на “стабильный“.