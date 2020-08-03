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Прибыль украинских банков сократилась почти на четверть

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Причинами такой тенденции в Нацбанке называют снижение бизнес-активности, падение спроса на банковские услуги и неплатежи по кредитам.
Прибыль украинских банков сократилась почти на четверть
Прибыль украинских банков сократилась почти на четверть
depositphotos.com

Чистая прибыль украинских банков за первое полугодие 2020 года составила 23,8 млрд грн. Об этом сообщается на Facebook-странице Национального банка Украины.

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Согласно сообщению, это на 23% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Тогда прибыль банковского сектора составила более 31 млрд грн.

В НБУ уточнили, что 14 млрд грн, или 59% от всей прибыли, полученной украинскими финучреждениями в первом полугодии 2020 года, приходится на долю государственного ПриватБанка.

“Во ІІ квартале чистый финансовый результат банков составил 7,7 млрд грн. Это вдвое меньше, если сравнить с предыдущим кварталом, и в 2,4 раза - если сравнить со ІІ кварталом 2019 года“, - говорится в сообщении.

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В НБУ считают, что основной причиной такой тенденции стало формирование банками резервов под ожидаемые убытки в сумме 13,1 млрд грн. Кроме того, на уменьшение прибыльности украинских банков повлияло общее снижение бизнес-активности во время карантина, падение спроса на кредиты и банковские услуги, а также увеличение неплатежей по кредитам.

Напомним, что за первые 5 месяцев 2020 года украинские банки увеличили чистую прибыль до 28,96 млрд грн.

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Теги: прибыль банков, НБУ, финучреждения
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