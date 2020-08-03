Прибыль украинских банков сократилась почти на четверть

Причинами такой тенденции в Нацбанке называют снижение бизнес-активности, падение спроса на банковские услуги и неплатежи по кредитам.

Чистая прибыль украинских банков за первое полугодие 2020 года составила 23,8 млрд грн. Об этом сообщается на Facebook-странице Национального банка Украины.

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Согласно сообщению, это на 23% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Тогда прибыль банковского сектора составила более 31 млрд грн.

В НБУ уточнили, что 14 млрд грн, или 59% от всей прибыли, полученной украинскими финучреждениями в первом полугодии 2020 года, приходится на долю государственного ПриватБанка.

“Во ІІ квартале чистый финансовый результат банков составил 7,7 млрд грн. Это вдвое меньше, если сравнить с предыдущим кварталом, и в 2,4 раза - если сравнить со ІІ кварталом 2019 года“, - говорится в сообщении.

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В НБУ считают, что основной причиной такой тенденции стало формирование банками резервов под ожидаемые убытки в сумме 13,1 млрд грн. Кроме того, на уменьшение прибыльности украинских банков повлияло общее снижение бизнес-активности во время карантина, падение спроса на кредиты и банковские услуги, а также увеличение неплатежей по кредитам.

Напомним, что за первые 5 месяцев 2020 года украинские банки увеличили чистую прибыль до 28,96 млрд грн.