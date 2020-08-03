Украинские бизнесмены уже имеют 22,5 тыс "кассовых аппаратов в смартфоне"

В Минфине называют нововведение важным шагом к детенизации экономики и упрощению условий ведения бизнеса.

По состоянию на утро 3 августа в украинском реестре программных регистраторов расчетных операций уже зарегистрировано почти 22,5 тыс таких устройств. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов.

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В ведомстве напомнили, что с 1 августа бесплатное фискальное решение для программного РРО стало доступным в Украине для полноценного использования на добровольной основе.

“Такой показатель свидетельствует о том, что инициатива Минфина и ГНС воспринимаются и поддерживается бизнесом. И мы будем и в дальнейшем инициировать новые проекты, которые бы облегчили ведение бизнеса в Украине“, - сказал министр финансов Сергей Марченко.

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Введение программного РРО является важным шагом к детенизации экономики и упрощению условий ведения предпринимательской деятельности. Программное обеспечение “РРО в смартфоне“ станет удобным и необременительным функционалом для добросовестных налогоплательщиков.

Напомним, что в июле Минюст узаконил “кассовые аппараты в смартфоне“. Бесплатное фискальное приложение для программного регистратора расчетных операций стало доступно всем желающим.