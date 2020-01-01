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У Зеленского рассказали, сколько "доступных кредитов" уже получили украинцы

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Больше всего займов предоставлено предприятиям сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
У Зеленского рассказали, сколько "доступных кредитов" уже получили украинцы
У Зеленского рассказали, сколько "доступных кредитов" уже получили украинцы
depositphotos.com

По состоянию на 1 августа 2020 года сумма выданных займов по программе “Доступные кредиты 5-7-9%“ составляет более 3,3 млрд грн для 1755 компаний. Об этом сообщила заместитель руководителя Офиса президента Украины Юлия Ковалив.

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По ее словам, количество банков, предоставляющих услугу по финансовой государственной поддержке малого и среднего предпринимательства, постоянно увеличивается.

“В структуре кредитного портфеля больше всего средств было предоставлено предприятиям сельского хозяйства (62%) и перерабатывающей промышленности (14%)“, - уточнила представитель ОП.

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По словам Ковалив, среди регионов Украины по количеству оформленных договоров лидируют Харьковская (12%), Киевская (11%) и Сумская (8%) области.

Напомним, что по состоянию на 27 июля в рамках госпрограммы “Доступные кредиты 5-7-9%“ было выдано 1446 кредитов на общую сумму 2,413 млрд грн.

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Теги: доступные кредиты, 5-7-9%, Офис президента
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