Кабмин предлагает усилить контроль за украинскими аптеками.

В Украине могут поднять штрафы за продажу лекарств без рецепта depositphotos.com

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект, которым предлагается усилить контроль за соблюдением требований относительно качества лекарственных средств. Субъектом права соответствующей законодательной инициативы выступил Кабинет министров Украины.

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В частности, согласно документу, за продажу лекарственных средств в аптечных учреждениях без рецепта в запрещенных законодательством случаях предлагается налагать штраф в размере от 100 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (1700-8500 грн). В нынешней редакции закона за такое нарушение предусмотрено наказание в размере от 6 до 25 НМДГ.

Также законопроектом предлагается штрафовать за повторное в течение года совершение такого преступления на сумму от 500 до 700 необлагаемых минимумов доходов граждан (8500-11 900 грн).

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“Усиление санкций за такие правонарушения будет способствовать обеспечению дальнейшей гармонизации национальной нормативно-правовой базы в сфере обращения лекарственных средств с международным и европейским законодательством“, - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Напомним, что киевлянин несколько лет продавал лекарства наркозависимым, подделывая рецепты.