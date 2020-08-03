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Укрспирт перестал быть монополистом отрасли в Украине: Подробности

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Минфин выдал лицензии на производство спирта частным заводам.
Укрспирт перестал быть монополистом отрасли в Украине
Укрспирт перестал быть монополистом отрасли в Украине
Укрспирт/Facebook

Министерство финансов Украины в рамках процесса демонополизации спиртовой отрасли выдало лицензии на производство спирта частным заводам. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель государственного предприятия “Укрспирт“ Сергей Блескун.

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По его словам, компания уже не является монополистом на украинском рынке спирта. При этом он не уточнил, каким именно заводам выданы лицензии на производство.

“Постепенно количество наших клиентов будет уменьшаться. Компании будут отказываться брать спирт у бывшего монополиста и покупать там, где более выгодные условия. Это ожидаемо, и это происходит прямо сейчас. Так работает открытый рынок“, - написал Блескун.

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Также он считает необходимым скорейшую приватизацию производственных площадок Укрспирта. По словам Блескуна, в противном случае заводы предприятия “станут не нужны“.

Напомним, в марте 2020 года на государственном предприятии “Укрспирт“ сообщили, что не будут поднимать цены на продукцию.

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гость  (аноним)  03.08.2020, 18:03
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Больше метилата, меньше народу- споим каждого украинца, в праздничные дни евреев.
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