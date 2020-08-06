Книга учета доходов ФЛП в Украине отменена: Подробности

Зеленский подписал закон, упрощающий ведение учета для физических лиц - предпринимателей.

Президент Владимир Зеленский подписал Закон № 786-ІХ о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины. Об этом сообщается на сайте главы государства.

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Согласно сообщению, документ предусматривает упрощение ведения учета для физических лиц - предпринимателей, в частности - отмену обязательной книги учета доходов для ФЛП.

“Физическим лицам - предпринимателям I-III групп на упрощенной системе налогообложения можно будет вести учет в любой удобной форме - бумажной или электронной - с указанием суммы дохода за месяц. Физические лица - предприниматели на общей системе смогут вести учет также в бумажном или электронном виде, но по типовой форме, определенной Министерством финансов“, - говорится в сообщении.

Облегчены условия налоговых проверок. При проверке оформления работников устранена возможность опрашивать работников и работодателей о выплаченных пассивных доходах и других дополнительных благах и возмещениях.

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Напомним, что 13 мая Верховная Рада внесла изменения в Налоговый кодекс и другие законы Украины по поводу дополнительной поддержки налогоплательщиков на период карантина.