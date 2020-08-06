Фиктивное юрлицо в Украине: Как проверить надежность нового партнера

Украинские предприятия все чаще передают свои права собственности мошенникам.

В Государственной налоговой службе призывают украинских налогоплательщиков проверять своих бизнес-партнеров на порядочность и честность. Об этом сообщается на сайте Главного управления ГНС в г. Киеве.

Читай также: СБУ блокировала искусственное банкротство облавтодора Днепропетровщины

Согласно сообщению, столичное ГУ ГНС активизировало работу по выявлению и пресечению схем отмывания доходов, полученных преступным путем.



“Специалистами столичной налоговой проводится активная работа среди предприятий, которые передают свои права собственности мошенникам для использования в дальнейшем в схемах искусственного формирования налогового кредита по НДС“, - говорится в сообщении.

Читай также: Онлайн-мошенники обманули украинцев на четыре миллиона

В ГНС отмечают, что деятельность фиктивных предприятий чревата негативными последствиями:

для бюджета страны (существенное сокращение поступлений вызывает задержку социальных выплат);

для владельцев предприятий (осуществление подобных операций приводит к привлечению к ответственности);

для субъектов хозяйствования (пользование такими услугами исключает работу в легальном секторе экономики и порочит репутацию);

для руководителей предприятий (право предоставления пользования электронной цифровой подписью и своими персональными данными для использования в преступных схемах влечет за собой ответственность в соответствии с действующим законодательством).

Читай также: Обещают быстрый доход: Украинцев предупредили о новой “пирамиде“

“Столичное управление налоговой призывает налогоплательщиков проверять своих партнеров на порядочность и честность. Благодаря электронным сервисам это можно сделать в режиме онлайн“, - говорится в сообщении столичного ГУ ГНС.



В управлении рекомендуют украинцам в случае возникновения сомнений отказаться от осуществления операций с такими бизнес-партнерами.

Напомним, что в Киеве руководителю одного из предприятий объявлено о подозрении в уклонении от уплаты налогов на сумму, более чем 22 миллиона гривен.