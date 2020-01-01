В Украине решили бороться с нелегальными службами такси: Подробности

По подсчетам Мининфраструктуры, 98% украинцев, задействованных во внутренних перевозках такси, работают без патента.

В Украине решили бороться с нелегальными таксистами: Подробности depositphotos.com

В Украине для служб такси, не имеющих патента на перевозки, могут ввести штраф в размере 200 необлагаемых минимумов доходов граждан. Соответствующий проект закона опубликован на сайте Министерства инфраструктуры.

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Согласно документу, службы такси, работающие нелегально, предлагается обязать приобретать специальный патент на осуществление пассажирских перевозок. Объем соответствующих поступлений в бюджет, по подсчетам авторов законопроекта, может составить 800 млн грн в год.

Согласно нормам документа, штрафом в 3400 грн предлагается наказывать за:

предоставление информационных услуг нелегальному перевозчику;

предоставление нелегальных информационных услуг по организации перевозок на такси или легковыми автомобилями на заказ через веб-сайты, номера телефонов и приложения;

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предоставление информационных услуг по перевозке или услуг такси для нелегальных субъектов хозяйствования.

Напомним, что в Украине такси разрешили ездить по полосе общественного транспорта.