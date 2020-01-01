В Украине решили бороться с нелегальными службами такси: Подробности
В Украине для служб такси, не имеющих патента на перевозки, могут ввести штраф в размере 200 необлагаемых минимумов доходов граждан. Соответствующий проект закона опубликован на сайте Министерства инфраструктуры.
Читай также: Толи еще будет: Штрафы для таксистов и маршрутчиков в Украине
Согласно документу, службы такси, работающие нелегально, предлагается обязать приобретать специальный патент на осуществление пассажирских перевозок. Объем соответствующих поступлений в бюджет, по подсчетам авторов законопроекта, может составить 800 млн грн в год.
Согласно нормам документа, штрафом в 3400 грн предлагается наказывать за:
- предоставление информационных услуг нелегальному перевозчику;
- предоставление нелегальных информационных услуг по организации перевозок на такси или легковыми автомобилями на заказ через веб-сайты, номера телефонов и приложения;
Читай также: Вам шашечки или ехать: Укртрансбезопасность возьмется за таксистов
- предоставление информационных услуг по перевозке или услуг такси для нелегальных субъектов хозяйствования.
Напомним, что в Украине такси разрешили ездить по полосе общественного транспорта.
Полная версия правил