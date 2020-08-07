Коломойский отреагировал на обвинения Минюста США

Украинский бизнесмен заявляет, что купил недвижимость в Штатах за собственные деньги.

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский отрицает обвинения Министерства юстиции Соединенных Штатов Америки в отмывании денег ПриватБанка. Об этом он заявил в комментарии изданию LB.ua.

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“Все инвестиции в Соединенных Штатах Америки были сделаны из собственных средств, полученных в 2007-2008 годах по договору с компанией “Евраз“ и из доходов других бизнесов, которые хранились в ПриватБанке“, - заявил Коломойский.

При этом все остальные обвинения Министерства юстиции США украинский бизнесмен категорически опроверг.

По информации издания, незадолго до кризиса 2008 года “Приват“ продал большую часть металлургических активов группе “Евраз“ российского бизнесмена Романа Абрамовича. Базовым для группы Коломойского остался ферросплавный бизнес.

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Также издание сообщает, что бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подтвердил факт сотрудничества с Федеральным бюро расследований США. При этом предмет и содержание встреч Рябошапка не раскрыл.

Напомним, что Минюст США обвинил украинского бизнесмена Игоря Коломойского в хищении и отмывании, в частности в Штатах, миллиардов долларов с ПриватБанка.