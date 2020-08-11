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У 5% украинского бизнеса в карантин увеличились объемы продаж - НБУ

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Индекс деловых ожиданий в Украине опустился до уровня 2015 года.
У 5% украинского бизнеса в карантин увеличились объемы продаж - НБУ
У 5% украинского бизнеса в карантин увеличились объемы продаж - НБУ
depositphotos.com

Только 5% украинского бизнеса увеличили объемы во ІІ квартале 2020 года. Об этом говорится в опубликованном Экспертным советом Национального банка Украины “Индексе ожиданий деловой активности“.

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Согласно сообщению, еще почти 30% предприятий заявили о сохранении объемов продаж. Остальные - около двух третей - свидетельствуют о снижении продаж, причем 30% более чем на четверть.

“Наибольшее негативное влияние испытали виды деятельности, карантинные запреты для которых были масштабными: розничная торговля, транспорт, сектора услуг. Также сравнительно высокими были потери малых предприятий, которые в основном сосредоточены именно в секторе услуг“, - говорится в отчете.

Это обусловило значительное ухудшение текущего состояния предприятий, что отразилось на Индексе деловых ожиданий, который впервые с 2015 года опустился ниже уровня 100% (90,8% во II квартале за счет ухудшения всех ожиданий - по инвестициям, занятости и продажам).

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Напомним, что согласно данным опроса НБУ украинский бизнес ухудшил ожидания относительно экономического роста, инфляции, а также собственных финансовых и производственных результатов в последующие 12 месяцев.

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Теги: бизнес, объем продаж, предприниматели
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