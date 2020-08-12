Агентство направило президенту письмо с разъяснением.

Закон об игорном бизнесе не может быть реализован - НАПК НАПК

Подписанный накануне президентом Владимиром Зеленским закон о легализации игорного бизнеса не может быть реализован, поскольку содержит два взаимоисключающих положения. Об этом говорится в письме Национального агентства по предотвращению коррупции на имя главы государства.

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Как уточнили в НАПК, в одном положении закона говорится, что кандидатуры для назначения на должности главы и членов Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей на рассмотрение Кабинета министров вносит премьер-министр.

“Другое положение определяет, что соответствующие кандидатуры на рассмотрение Кабинета министров вносятся Комиссией по вопросам высшего корпуса государственной службы по результатам проведения конкурса“, - сказано в письме НАПК.

Закон об игорном бизнесе не может быть реализован - НАПК НАПК

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Также в агентстве указывают, что реализация закона о легализации игорного бизнеса в подписанной редакции “приведет к появлению коррупционных схем при получении разрешительных документов, сделает невозможной честную конкуренцию и прозрачные правила деятельности в сфере азартных игр“.

“НАПК надеется, что президент инициирует изменения, которые позволят устранить указанные коррупционные риски и сделать закон возможным для исполнения“, - говорится в письме.

Напомним, что во вторник, 11 августа, президент Владимир Зеленский подписал закон о легализации игорного бизнеса в Украине.