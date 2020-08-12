НБУ может поднять учетную ставку в октябре - эксперт

на ухудшение прогноза по учетной ставке повлияло ослабление гривны по отношению к доллару.

Национальный банк Украины может повысить учетную ставку в октябре 2020 года в связи с ростом инфляции, ослаблением гривны и приостановкой программы Международного валютного фонда в Украине. Об этом заявил глава департамента макроэкономических исследований ивестгруппы ICU Сергей Николайчук, сообщает Интерфакс-Украина.

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По словам аналитика, НБУ при обновлении макроэкономического прогноза также будет вынужден учитывать увеличение минимальной зарплаты более стремительными темпами, чем предполагалось.

“Кабинет министров опубликовал прогноз, и этот прогноз базируется на том, что средняя минимальная зарплата в следующем году будет на 30% приблизительно выше и, соответственно, инфляционный эффекты от такого шага могут быть достаточно существенными“, - сказал эксперт.

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Он также отметил, что на ухудшение прогноза по учетной ставке повлияло в том числе ослабление гривны по отношению к доллару. По словам Николайчука, американская валюта последние два месяца теряет позиции в мире, соответственно гривна по отношении к евро и другим валютно-торговым партнерам обесценивалась еще быстрее, что тоже отразится на инфляции.

Напомним, что Правление Национального банка Украины приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 6% годовых с 24 июля 2020 года.