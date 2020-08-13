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Платные камеры в СИЗО: в Минюсте похвастались заработанными средствами

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Наибольшую сумму уплачено за пользование платными камерами Киевского следственного изолятора.
Платные камеры в СИЗО: в Минюсте похвастались заработанными средствами
Платные камеры в СИЗО: в Минюсте похвастались заработанными средствами
Денис Малюська/Facebook

По состоянию на 11 июля 2020 года за пользование платными камерами в следственных изоляторах Государственной уголовно-исполнительной службы Украины уплачено уже 495,5 тыс грн. Об этом сообщается на Facebook-странице Министерства юстиции.

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Согласно сообщению, услугами по предоставлению улучшенных бытовых условий и питания пользуются в 17 следственных изоляторах.

Платные камеры в СИЗО: в Минюсте похвастались заработанными средствами
Платные камеры в СИЗО: в Минюсте похвастались заработанными средствами
Министерство юстиции Украины/Facebook

“Наибольшую сумму было уплачено за пользование платными камерами Киевского следственного изолятора - 332 тысячи гривен“, - сообщили в Минюсте.

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Ранее сообщалось, что в Украине за 10 дней купили 11 подарочных сертификатов в платные камеры следственных изоляторов.

Напомним, что Министерство юстиции Украины в рамках тюремной реформы ввело платные камеры повышенного комфорта в следственных изоляторах.

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Теги: Минюст, СИЗО, тюрьмы
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