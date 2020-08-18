Продажу гостиницы "Днепр" обжаловали в суде: Подробности

Истец просит запретить Фонду госимущества совершать любые действия по приватизации объекта.

В Окружной административный суд Киева поступил иск о признании противоправным и отмене результатов аукциона по продаже киевского отеля “Днепр“. Об этом сообщается на сайте суда.

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Согласно сообщению, суд просят отменить приказ Фонда госимущества Украины от 29 июля 2020 года №1268, которым был утвержден протокол о результатах электронного аукциона по продаже государственного пакета акций в размере 100% уставного капитала ЧАО “Отель “Днепр“.

“Вместе с иском в суд поступило заявление о его обеспечении, в котором истец просит суд приостановить действие вышеуказанного приказа и запретить Фонду госимущества совершать любые действия по дальнейшему проведению приватизации этого объекта“, - говорится в сообщении.

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По мнению истца, указанный приказ был принят Фондом госимущества с нарушением норм действующего законодательства, является противоправным и подлежащим отмене.

“Сейчас судом решается вопрос наличия правовых оснований принятия мер обеспечения иска и открытии производства по административному делу“, - отметили в суде.

Напомним, что 15 июля Государственное управление делами продало с аукциона гостиницу “Днепр“, расположенную в центре Киева. Сумма продажи составила 1,1 миллиарда гривен.