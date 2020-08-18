Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Покупатели отеля "Днепр" отреагировали на обжалование результатов аукциона

Комментариев: 0
Против продажи гостиницы подали 4 предметно одинаковых иска.
Покупатели отеля "Днепр" отреагировали на обжалование результатов аукциона
Покупатели отеля "Днепр" отреагировали на обжалование результатов аукциона
dniprohotel.ua

Против продажи отеля “Днепр“ в Окружной административный суд Киева подали одновременно 4 предметно одинаковых иска. Об этом на своей странице в Facebook сообщил один из новых владельцев отеля, основатель киберкоманды NAVI Александр Кохановский.

Читай также: Появились подробности о покупателях киевского отеля “Днепр“

“Всегда будут те, кто хочет купить отель за миллиард, сделать что-то большое, современное и вывести Украину в мировой топ, ну и будут те, кто хочет купить отель за гривну, используя для этого старые методы“, - написал Кохановский.

Покупатели отеля
Покупатели отеля "Днепр" отреагировали на обжалование результатов аукциона
facebook.com/Kokhanovskyy

Информационную атаку после аукциона мы пережили, все проверки и инстанции прошли. И вот теперь в окружной административный суд было одновременно подано 4 предметно одинаковых иска о том, что продажа вообще не должна была состояться. Ну что же, с этим мы тоже справимся.

Читай также: “Начали с себя“: Зеленский - о приватизации отеля “Днепр“

Как известно, накануне появилась информация о том, что в Окружной административный суд Киева поступил иск о признании противоправным и отмене результатов аукциона по продаже киевского отеля “Днепр“.

Напомним, что 15 июля Государственное управление делами продало с аукциона гостиницу “Днепр“, расположенную в центре Киева. Сумма продажи составила 1,1 млрд грн.

Поделись:
Теги: Днепр, гостиницы, аукционы, госимущество
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь