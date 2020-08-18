Против продажи гостиницы подали 4 предметно одинаковых иска.

Против продажи отеля “Днепр“ в Окружной административный суд Киева подали одновременно 4 предметно одинаковых иска. Об этом на своей странице в Facebook сообщил один из новых владельцев отеля, основатель киберкоманды NAVI Александр Кохановский.

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“Всегда будут те, кто хочет купить отель за миллиард, сделать что-то большое, современное и вывести Украину в мировой топ, ну и будут те, кто хочет купить отель за гривну, используя для этого старые методы“, - написал Кохановский.

Покупатели отеля "Днепр" отреагировали на обжалование результатов аукциона facebook.com/Kokhanovskyy

Информационную атаку после аукциона мы пережили, все проверки и инстанции прошли. И вот теперь в окружной административный суд было одновременно подано 4 предметно одинаковых иска о том, что продажа вообще не должна была состояться. Ну что же, с этим мы тоже справимся.

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Как известно, накануне появилась информация о том, что в Окружной административный суд Киева поступил иск о признании противоправным и отмене результатов аукциона по продаже киевского отеля “Днепр“.

Напомним, что 15 июля Государственное управление делами продало с аукциона гостиницу “Днепр“, расположенную в центре Киева. Сумма продажи составила 1,1 млрд грн.