Контрабандисты прячут сигареты среди минудобрений, бревен, в макулатуре и маскируют под дипломатический груз.

Названы ТОП-10 задержаний контрабандных сигарет в Украине в 2020 году depositphotos.com

С начала 2020 года Государственная таможенная служба Украины предотвратила незаконное перемещение сигарет общей стоимостью почти 20 млн грн. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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Согласно сообщению, за 7 месяцев текущего года сотрудники таможни обнаружили и пресекли 390 нарушений незаконных перевозок сигарет. Это практически по 2 случая в день. Попытки незаконного перемещения фиксируются как в направлении ввоза, так и вывоза.

“Самым резонансным случаем стало выявление 30 июня почти 747 тысяч пачек сигарет, которые поступили из Китая в Одесский морской торговый порт. Товар был спрятан в контейнере с тканью“, - сообщили в таможне.

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Также в список крупнейших попыток ввоза сигарет в Украину попали следующие случаи:

531 тысяч пачек сигарет на пункте пропуска “Новые Яриловичи“, которые были спрятаны среди минеральных удобрений (7 августа);

131 тысяча пачек сигарет на пункте пропуска “Доманово“, которые были спрятаны среди блоков из ячеистого бетона (3 февраля);

100 тысяч пачек сигарет на пункте пропуска “Новые Яриловичи“, скрытые среди макулатуры (19 июля);

- 71 тысяча пачек сигарет на пункте пропуска “Новые Яриловичи“, скрытые среди макулатуры (18 июля).

Названы ТОП-10 задержаний контрабандных сигарет в Украине в 2020 году Государственная таможенная служба Украины

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“Факт попытки крупнейшего незаконного вывоза сигарет произошел 29 июня на железнодорожном пункте пропуска “Вадул-Сирет“. Тогда среди бревен с древесиной нашли полмиллиона пачек сигарет, которые следовали транзитом из Беларуси в Румынию“, - говорится в сообщении.

В пятерку крупнейших попыток вывезти сигареты из Украины, по версии таможни, также попали:

120 тысяч пачек сигарет на пункте пропуска “Шегини“, которые пытались провезти как дипломатический груз (29 января);

9 тысяч пачек, таможенный пост “Черновцы“, которые были спрятаны между полом и днищем полуприцепа (23 июля);

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3,7 тысяч пачек сигарет на пункте пропуска “Шегини“, которые были спрятаны среди личных вещей (19 февраля);

3,4 тысячи пачек сигарет на пункте пропуска “Чоп-железнодорожный“, которые были спрятаны в балках полувагонов (3 мая).

Напомним, что в начале августа Служба безопасности Украины выявила и ликвидировала подпольный цех, в котором в огромных количествах выпускали фальсифицированные сигареты.