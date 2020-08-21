Названы ТОП-10 задержаний контрабандных сигарет в Украине в 2020 году
С начала 2020 года Государственная таможенная служба Украины предотвратила незаконное перемещение сигарет общей стоимостью почти 20 млн грн. Об этом сообщается на сайте ведомства.
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Согласно сообщению, за 7 месяцев текущего года сотрудники таможни обнаружили и пресекли 390 нарушений незаконных перевозок сигарет. Это практически по 2 случая в день. Попытки незаконного перемещения фиксируются как в направлении ввоза, так и вывоза.
“Самым резонансным случаем стало выявление 30 июня почти 747 тысяч пачек сигарет, которые поступили из Китая в Одесский морской торговый порт. Товар был спрятан в контейнере с тканью“, - сообщили в таможне.
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Также в список крупнейших попыток ввоза сигарет в Украину попали следующие случаи:
- 531 тысяч пачек сигарет на пункте пропуска “Новые Яриловичи“, которые были спрятаны среди минеральных удобрений (7 августа);
- 131 тысяча пачек сигарет на пункте пропуска “Доманово“, которые были спрятаны среди блоков из ячеистого бетона (3 февраля);
- 100 тысяч пачек сигарет на пункте пропуска “Новые Яриловичи“, скрытые среди макулатуры (19 июля);
- - 71 тысяча пачек сигарет на пункте пропуска “Новые Яриловичи“, скрытые среди макулатуры (18 июля).
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“Факт попытки крупнейшего незаконного вывоза сигарет произошел 29 июня на железнодорожном пункте пропуска “Вадул-Сирет“. Тогда среди бревен с древесиной нашли полмиллиона пачек сигарет, которые следовали транзитом из Беларуси в Румынию“, - говорится в сообщении.
В пятерку крупнейших попыток вывезти сигареты из Украины, по версии таможни, также попали:
- 120 тысяч пачек сигарет на пункте пропуска “Шегини“, которые пытались провезти как дипломатический груз (29 января);
- 9 тысяч пачек, таможенный пост “Черновцы“, которые были спрятаны между полом и днищем полуприцепа (23 июля);
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- 3,7 тысяч пачек сигарет на пункте пропуска “Шегини“, которые были спрятаны среди личных вещей (19 февраля);
- 3,4 тысячи пачек сигарет на пункте пропуска “Чоп-железнодорожный“, которые были спрятаны в балках полувагонов (3 мая).
Напомним, что в начале августа Служба безопасности Украины выявила и ликвидировала подпольный цех, в котором в огромных количествах выпускали фальсифицированные сигареты.
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