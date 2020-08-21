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В Roshen отреагировали на обвинения Антимонопольного комитета

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В корпорации отрицают причастность к производству патоки.
В Roshen отреагировали на обвинения Антимонопольного комитета
В Roshen отреагировали на обвинения Антимонопольного комитета
depositphotos.com

Кондитерская корпорация Roshen не имеет никакого отношения к производству патоки и отрицает нарушения в злоупотреблении монопольным положением на этом рынке. Об этом говорится в комментарии Roshen для Интерфакс-Украина.

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В частности, отмечается, что на сегодня корпорация не получила от Антимонопольного комитета Украины ни одного официального сообщения о возбуждении дела по признакам злоупотребления монопольным положением.

“После получения от АМКУ официальной документации о начале расследования корпорация будет максимально способствовать должностным лицам комитета в предоставлении необходимых данных“, - говорится в комментарии.

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В корпорации также заявили, что в своей работе соблюдают действующее законодательство, добросовестно сотрудничают с АМКУ, предоставляя необходимую информацию. При этом в Roshen не понимают, какое отношение производитель кондитерских изделий может иметь к потенциальным нарушениям на сырьевом рынке.

“Утверждения, содержащиеся в информации АМКУ, Roshen считает безосновательными и не соответствующими действительности“, - говорится в комментарии.

Напомним, что сегодня, 21 августа Антимонопольный комитет Украины открыл дело против субъектов хозяйствования, которые входят в группу компаний Roshen. По предварительной информации, последние два года группа Roshen злоупотребляла своим монопольным положением на рынке патоки крахмальной кукурузной (сиропов).

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Теги: Roshen, АМКУ, патока
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