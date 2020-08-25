В Украине осталось всего 65 нелегальных АЗС - Нефтегазовая ассоциация

При этом более 600 заправок, работающих с нарушениями, получили лицензии.

Из 862 украинских автозаправочных станций с признаками “нелегальности“ осталось 65. Об этом говорится в отчете Нефтегазовой ассоциации Украины.

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Там напомнили, что в июле 2019 года стартовало лицензирование деятельности по производству, оптовой, розничной торговли и хранению нефтепродуктов. А в начале 2020 года президент поручил правоохранительным органам прекратить работу нелегальных НПЗ и АЗС.

“В настоящий момент по данным мониторинга карты perevirAZS и обратной связи от Налоговой милиции ГФС мы можем отметить, что так называемых “черных“ АЗС (работающих без лицензий) практически не осталось. Из 862 АЗС, указанных на карте с признаками “нелегальности“, осталось 65“, - говорится в отчете.

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В то же время в ассоциации выразили обеспокоенность тем, что более 600 украинских АЗС, работающих с грубыми нарушениями законодательства в сфере строительства, охраны труда и противопожарной безопасности, получили лицензии.

Закрытые АЗС без лицензий нужно демонтировать, поскольку высока вероятность восстановления ими работы. АЗС с признаками “нелегальности“, которые получили лицензии, проверить на наличие всех разрешительных документов, необходимых для розничной торговли топливом.

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В ассоциации предлагают в случае выявления фактов отсутствия или фальсификации таких документов аннулировать лицензии и демонтировать такие АЗС согласно законодательству.

Напомним, что в период с 13 декабря 2019 по 8 февраля 2020 года правоохранители проверили информацию, касающуюся работы 1399 предположительно нелегальных АЗС. В результате проверки было закрыто 658 нелегальных заправок.