Платежная платформа CASCAD: главное о новом игроке на украинском рынке

На украинский рынок вышла платформа онлайн-платежей CASCAD — комплексное решение для B2B-сегмента. CASCAD отличается высокой адаптивностью к разным отраслям и масштабам онлайн-бизнеса, помогая эффективно управлять трафиком платежей при сохранении высокого уровня конверсии.

На сегодняшний день CASCAD объединяет более 80 поставщиков платежных услуг, среди которых банки-эквайеры, платежные агрегаторы, электронные кошельки. Это обеспечивает доступ как к классическим карточным платежам Visa/Mastercard, так и к популярным альтернативным методам оплаты: Apple Pay, Google Pay, Masterpass, Privat24, Visa Direct и т.д. Smart-маршрутизация с каскадингом, а также технологии токенизации и повторных оплат обеспечивает высокую конверсию платежей.

Безопасность платежей обеспечивается протоколом 3D Secure 2.0. Также CASCAD помогает эффективно выявлять и блокировать нежелательный трафик благодаря внутреннему антифрод-решению. Персональные данные пользователей на платформе защищены стандартами Общего регламента по защите данных (General Data Protection Regulation, GDPR).

Платформа учитывает особенности онлайн-бизнеса и предлагает несколько типов интеграции: host-to-host (прямая интеграция для эквайринга платежных карт) или платежный виджет (checkout с выбором платежного метода, iFrame, pop-up, CSS-кастомизация, OneClick и т.д.). Проработанный UX/UI дизайн обеспечивает комфортную работу с аналитикой, статусами транзакций и правами доступа.

При этом подключение к CASCAD максимально быстрое, поскольку согласование условий и интеграция проходят параллельно. На всех этапах сотрудничества — от знакомства с продуктом до ежедневной техподдержки — клиентов сопровождает персональный аккаунт-менеджер. Партнерский подход к бизнесу клиентов, гибкость и глубокая экспертиза в платежной сфере — главные ценности команды CASCAD, специалистов с более чем 10-летним опытом работы на рынке Украины.

Подключиться или узнать больше о возможностях платформы можно на официальном сайте CASCAD.

Платіжна платформа CASCAD: головне про нового гравця на українському ринку

На український ринок вийшла платформа онлайн-платежів CASCAD — комплексне рішення для B2B-сегменту. CASCAD вирізняється високою адаптивністю до різних галузей та масштабів бізнесу, допомагаючи ефективно керувати трафіком платежів зі збереженням високого рівня конверсії.

Сьогодні CASCAD об’єднує понад 80 постачальників платіжних послуг, серед яких банки-еквайри, платіжні агрегатори, електронні гаманці. Це забезпечує доступ як до класичних карткових платежів Visa/Mastercard, так і до популярних альтернативних способів оплати: Apple Pay, Google Pay, Masterpass, Privat24, Visa Direct тощо. Smart-маршрутизація з каскадингом, а також технології токенізації та повторних оплат забезпечують високу конверсію платежів.

Безпека платежів забезпечується протоколом 3D Secure 2.0. Також CASCAD допомагає ефективно виявляти та блокувати небажаний трафік завдяки внутрішньому антифрод-рішенню. Персональні дані користувачів на платформі захищені стандартами Загального регламенту з захисту даних (General Data Protection Regulation, GDPR).

Платформа враховує особливості онлайн-бізнесу та пропонує декілька типів інтеграції: host-to-host (пряма інтеграція для еквайрингу платіжних карт) або платіжний віджет (checkout з обранням способу платежу, iFrame, pop-up, CSS-кастомізація, OneClick тощо). Продуманий UX/UI дизайн забезпечує комфортну роботу з аналітикою, статусами транзакцій і правами доступу.

Водночас, підключення до CASCAD максимально швидке, адже узгодження умов та інтеграція відбуваються паралельно. На всіх етапах співпраці — від знайомства з продуктом до щоденної техпідтримки — клієнтів супроводжує персональний акаунт-менеджер. Партнерський підхід до бізнесу клієнтів, гнучкість та глибока експертиза у платіжній галузі — головні цінності команди CASCAD, спеціалістів із більш ніж 10-річним досвідом роботи на ринку України.

Підключитися чи дізнатися більше про можливості платформи можна на офіційному сайті CASCAD.

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