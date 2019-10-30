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В финкомитете ВР решили изменить закон о легализации игорного бизнеса

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Члены комитета призвали Кабмин действовать в рамках закона.
В финкомитете ВР решили изменить закон о легализации игорного бизнеса
В финкомитете ВР решили изменить закон о легализации игорного бизнеса
depositphotos.com

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики создаст рабочую группу по разработке изменений в закон об игорном бизнесе. Соответствующее решение было принято в ходе заседания комитета, состоявшегося в режиме видеоконференции.

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В частности, председатель комитета Данил Гетманцев напомнил, что 21 октября Кабинет министров без проведения конкурсной процедуры утвердил на должность председателя Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Ивана Рудого и двух из шести членов Комиссии - Елену Водолажко и Евгения Гетьмана. На остальные должности членов Комиссии объявили дополнительный отбор.

Представители комитета подчеркнули, что закон “О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр“ содержит коллизию: так, две части статьи 7 закона по-разному определяют, кто именно проводит конкурс по отбору членов комиссии.

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Таким образом, члены комитета высказались за необходимость урегулировать коллизии и призвали Кабмин действовать в рамках закона.

Напомним, в сентябре Кабинет министров Украины принял постановление “О Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей“. Орган будет осуществлять лицензирование, мониторинг и контроль за деятельностью участников рынка.

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Теги: игорный бизнес, комитеты ВР, законодательство
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