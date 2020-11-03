Ryanair за полгода потеряла более €400 млн
Авиакомпания Ryanair во втором квартале 2020 года понесла 226 млн евро убытков, в общем за первое полугодие - 411 млн евро. Об этом сообщает dpa в понедельник, 2 ноября.
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Гендиректор компании Майкл О'Лири заявил, что компания понесла убытки из-за резкого падения пассажиропотока на фоне пандемии коронавируса.
По словам О'Лири, в 2020 году только 38 млн пассажиров воспользуются услугами лоукостера. При этом сейчас очень трудно дать четкий прогноз из-за непредсказуемости ситуации на фоне пандемии и мероприятий, которые правительства принимают для борьбы с коронавирусом.
Напомним, что почти 200 аэропортам Европы грозит закрытие из-за пандемии. После начала кризиса из-за коронавируса все аэропорты Европы тратят деньги, чтобы оставаться открытым.
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