С 1 января книга учета доходов для украинских ФЛП станет необязательной

Регистрация книг в контролирующих органах также отменена.

Для физических лиц-предпринимателей с 1 января 2021 года в Украине отменяется обязательное ведение бумажной книги учета доходов. Регистрация книги в контролирующих органах также отменяется. Об этом сообщается на сайте Государственной налоговой службы.

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Отмечается, что для ФЛП первой и второй групп и третьей группы, которые не являются плательщиками НДС, предусмотрено ведение учета в произвольной форме путем помесячного отражения полученных доходов.

"Для физических лиц-предпринимателей - плательщиков единого налога третьей группы, которые являются плательщиками налога на добавленную стоимость, предусмотрено ведение учета в произвольной форме путем помесячного отражения полученных доходов и расходов", - уточнили в ГНС.

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При этом определено, что учет доходов и расходов может вестись по собственному решению плательщиков единого налога в бумажном и/или электронном виде в произвольной форме. В то же время по желанию плательщики первой-третьей групп единого налога могут продолжать вести учет доходов в книгах по предварительно определенным формам.

Напомним, в начале августа президент Владимир Зеленский подписал Закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины. Документ предусматривает упрощение ведения учета для физических лиц - предпринимателей, в частности - отмену обязательной книги учета доходов для ФЛП.