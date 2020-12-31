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С 1 января книга учета доходов для украинских ФЛП станет необязательной

Комментариев: 2
Регистрация книг в контролирующих органах также отменена.
С 1 января книга учета доходов для украинских ФЛП станет необязательной
С 1 января книга учета доходов для украинских ФЛП станет необязательной
НБУ

Для физических лиц-предпринимателей с 1 января 2021 года в Украине отменяется обязательное ведение бумажной книги учета доходов. Регистрация книги в контролирующих органах также отменяется. Об этом сообщается на сайте Государственной налоговой службы.

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Отмечается, что для ФЛП первой и второй групп и третьей группы, которые не являются плательщиками НДС, предусмотрено ведение учета в произвольной форме путем помесячного отражения полученных доходов.

"Для физических лиц-предпринимателей - плательщиков единого налога третьей группы, которые являются плательщиками налога на добавленную стоимость, предусмотрено ведение учета в произвольной форме путем помесячного отражения полученных доходов и расходов", - уточнили в ГНС.

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При этом определено, что учет доходов и расходов может вестись по собственному решению плательщиков единого налога в бумажном и/или электронном виде в произвольной форме. В то же время по желанию плательщики первой-третьей групп единого налога могут продолжать вести учет доходов в книгах по предварительно определенным формам.

Напомним, в начале августа президент Владимир Зеленский подписал Закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины. Документ предусматривает упрощение ведения учета для физических лиц - предпринимателей, в частности - отмену обязательной книги учета доходов для ФЛП.

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Теги: доходы, украинский бизнес, ФЛП, учет, ГНС
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  04.01.2021, 11:59
Оценка:  0
гость
"Для физических лиц-предпринимателей - плательщиков единого налога третьей группы, которые являются плательщиками налога на добавленную стоимость...." - что за белиберда? Они плательщики единого налога или плательщики НДС?
VSazonov    01.01.2021, 13:21
Оценка:  0
VSazonov
когда кредит будет 5% годовых - к вам будет очередь, а 30% развод
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