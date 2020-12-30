Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Украине вступил в силу новый закон о микрокредитах: Что поменялось

Комментариев: 1
Документ призван усилить защиту потребителей от необоснованной долговой нагрузки и обезопасить кредиторов от недобросовестных заемщиков.
В Украине вступил в силу новый закон о микрокредитах: Что поменялось
В Украине вступил в силу новый закон о микрокредитах: Что поменялось
НБУ

В Украине вступили в силу изменения законодательства по потребительскому кредитованию. Закон должен усилить защиту заемщиков, которые берут микрокредиты, в частности, от штрафов и пени, сумма которых на сегодняшний день может в разы превышать сумму кредита, сообщает УНН.

Читай также: Ипотечные кредиты: В Украине изменились условия реструктуризации займов

Речь идет о законе “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно потребительского кредитования и формирования и обращения кредитных историй“ № 891-ІХ, который парламент принял 15 сентября 2020 года. Документом нормируется сфера микрокредитования и повышения качества системы кредитных историй физических лиц.

В частности, закон предусматривает:

  • отнесение кредитных договоров, заключаемых на срок до одного месяца, и договоров, общий размер кредита по которым не превышает одной минимальной заработной платы, к потребительским кредитам и применение к ним требований Закона Украины “О потребительском кредитовании“;
  • запрет изменять процентную ставку в худшую для потребителя сторону и применять штрафы и пени за одно и то же нарушение. Это защитит граждан от штрафов и пени, сумма которых на сегодняшний день может в разы превышать сумму кредита.

Читай также: На что нужно обращать внимание, когда берешь микрокредит

“Законодательные изменения призваны усилить защиту потребителей микрокредитов от необоснованной долговой нагрузки, а также обезопасить кредиторов от недобросовестных заемщиков и, соответственно, способствовать уменьшению доли проблемной задолженности“, - говорится в материале.

Напомним, в 2020 году в Украине изменились условия реструктуризации ипотечных кредитов.

Поделись:
Теги: микрокредиты, законодательство, потребительское кредитование
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
гость  (аноним)  04.01.2021, 11:39
Оценка:  +2
гость
Ачиридной ЗЭ..3,14сдьожь? Улудшаем 30 лет и фсё некак ни палучаэцца?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь