Документ призван усилить защиту потребителей от необоснованной долговой нагрузки и обезопасить кредиторов от недобросовестных заемщиков.

В Украине вступил в силу новый закон о микрокредитах: Что поменялось НБУ

В Украине вступили в силу изменения законодательства по потребительскому кредитованию. Закон должен усилить защиту заемщиков, которые берут микрокредиты, в частности, от штрафов и пени, сумма которых на сегодняшний день может в разы превышать сумму кредита, сообщает УНН.

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Речь идет о законе “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно потребительского кредитования и формирования и обращения кредитных историй“ № 891-ІХ, который парламент принял 15 сентября 2020 года. Документом нормируется сфера микрокредитования и повышения качества системы кредитных историй физических лиц.

В частности, закон предусматривает:

отнесение кредитных договоров, заключаемых на срок до одного месяца, и договоров, общий размер кредита по которым не превышает одной минимальной заработной платы, к потребительским кредитам и применение к ним требований Закона Украины “О потребительском кредитовании“;

запрет изменять процентную ставку в худшую для потребителя сторону и применять штрафы и пени за одно и то же нарушение. Это защитит граждан от штрафов и пени, сумма которых на сегодняшний день может в разы превышать сумму кредита.

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“Законодательные изменения призваны усилить защиту потребителей микрокредитов от необоснованной долговой нагрузки, а также обезопасить кредиторов от недобросовестных заемщиков и, соответственно, способствовать уменьшению доли проблемной задолженности“, - говорится в материале.

Напомним, в 2020 году в Украине изменились условия реструктуризации ипотечных кредитов.