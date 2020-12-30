Благодаря полученной помощи работодателям удалось сохранить более полмиллиона рабочих мест.

В Госслужбе занятости рассказали о помощи бизнесу на время карантина depositphotos.com

В течение 2020 года в Украине через центры занятости было реализовано два правительственных проекта по оказанию финансовой поддержки бизнеса на период карантина. Об этом сообщается на сайте Государственного центра занятости.

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Отмечается, что благодаря полученной помощи работодателям удалось сохранить более 500 рабочих мест. Так, начиная с апреля 2020 года действовала программа оказания помощи по частичной безработице для субъектов малого или среднего бизнеса и ФЛП, которые являются застрахованными лицами.

В Госслужбе занятости рассказали о помощи бизнесу на время карантина dcz.gov.ua

"Такая помощь позволила покрывать расходы на заработную плату работников в случае сокращения или остановки производства из-за карантина. А с 12 декабря и до конца года действовала еще одна программа по предоставлению единовременной материальной помощи субъектам хозяйствования для осуществления выплаты наемным работникам на период ограничительных противоэпидемических мероприятий", - напомнили в учреждении.

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Напомним, по состоянию на 29 декабря в Украине было подано 424 159 заявок на одноразовую помощь в размере 8 тысяч гривен от ФЛП и работников, пострадавших от введения карантина. Им насчитали 3,4 млрд грн.