Деловые ожидания украинского бизнеса остаются пессимистичными - Опрос НБУ

Самые низкие оценки остаются у предприятий сферы жилищного строительства.

Украинский бизнес, несмотря на незначительное смягчение оценок, по-прежнему продолжает пессимистично оценивать результаты своей экономической деятельности. Об этом свидетельствует индекс ожиданий деловой активности, который рассчитывает Национальный банк на ежемесячной основе.

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Так, в декабре 2020 года он составлял 45,5 процентных пункта против 43,4 п. п. в ноябре. В НБУ отмечают, что самые низкие оценки остаются у предприятий строительства жилья (39,1 п. п.), где ожидания определяются сезонным сокращением экономической активности и сужением инвестиционного спроса.

“Промышленники усилили ожидания относительно роста цен на сырье, материалы и продукцию и ожидают уменьшения объемов новых экспортных заказов на продукцию. Одновременно несколько улучшились оценки по объемам произведенной продукции. Зато предприятия сферы торговли сохраняют лучшие среди других секторов экономики оценки относительно собственных результатов и перспектив деятельности: в декабре секторный индекс составил 48,5“, - сообщили в Нацбанке.

После отмены карантина выходного дня респонденты улучшили ожидания по увеличению товарооборота и объемов закупки товаров для продажи. Предприятия сферы услуг также несколько улучшили свои оценки относительно экономических перспектив после отмены карантина выходного дня: секторный индекс повысился до 45,1 с 40,1 в ноябре.

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“В частности, респонденты ожидают увеличения объема предоставляемых услуг, новых заказов и услуг. Предприятия всех секторов прогнозируют рост цен на свою продукцию/услуги на фоне роста цен на сырье и цен поставщиков, а также настроены на уменьшение численности своих работников“, - говорится в сообщении НБУ.

Напомним, по итогам ноября 2020 года в Украине индекс потребительских настроений составил 65,7 п. - это на 3,3 п. выше, чем месяцем ранее.