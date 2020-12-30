Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Деловые ожидания украинского бизнеса остаются пессимистичными - Опрос НБУ

Комментариев: 0
Самые низкие оценки остаются у предприятий сферы жилищного строительства.
Деловые ожидания украинского бизнеса остаются пессимистичными - Опрос НБУ
Деловые ожидания украинского бизнеса остаются пессимистичными - Опрос НБУ
depositphotos.com

Украинский бизнес, несмотря на незначительное смягчение оценок, по-прежнему продолжает пессимистично оценивать результаты своей экономической деятельности. Об этом свидетельствует индекс ожиданий деловой активности, который рассчитывает Национальный банк на ежемесячной основе.

Читай также: В Украине улучшились потребительские настроения

Так, в декабре 2020 года он составлял 45,5 процентных пункта против 43,4 п. п. в ноябре. В НБУ отмечают, что самые низкие оценки остаются у предприятий строительства жилья (39,1 п. п.), где ожидания определяются сезонным сокращением экономической активности и сужением инвестиционного спроса.

“Промышленники усилили ожидания относительно роста цен на сырье, материалы и продукцию и ожидают уменьшения объемов новых экспортных заказов на продукцию. Одновременно несколько улучшились оценки по объемам произведенной продукции. Зато предприятия сферы торговли сохраняют лучшие среди других секторов экономики оценки относительно собственных результатов и перспектив деятельности: в декабре секторный индекс составил 48,5“, - сообщили в Нацбанке.

После отмены карантина выходного дня респонденты улучшили ожидания по увеличению товарооборота и объемов закупки товаров для продажи. Предприятия сферы услуг также несколько улучшили свои оценки относительно экономических перспектив после отмены карантина выходного дня: секторный индекс повысился до 45,1 с 40,1 в ноябре.

Читай также: У 5% украинского бизнеса в карантин увеличились объемы продаж - НБУ

“В частности, респонденты ожидают увеличения объема предоставляемых услуг, новых заказов и услуг. Предприятия всех секторов прогнозируют рост цен на свою продукцию/услуги на фоне роста цен на сырье и цен поставщиков, а также настроены на уменьшение численности своих работников“, - говорится в сообщении НБУ.

Напомним, по итогам ноября 2020 года в Украине индекс потребительских настроений составил 65,7 п. - это на 3,3 п. выше, чем месяцем ранее.

Поделись:
Теги: ожидания, украинский бизнес, деловая активность, НБУ, опросы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь