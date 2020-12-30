Украинский бизнес заявляет об активизации налоговых проверок: Подробности

Больше всего от ревизий страдают продавцы электроники.

Украинские налоговики активизировали проверки бизнеса - начали накануне Нового года и продолжают по сей день. Об этом UBR.ua рассказал управляющий партнер Адвокатского объединения "Овчаров и партнеры" Денис Овчаров.

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"Новогодние каникулы - отличное время для проведения обыска. Как показывает моя практика, риск визита правоохранителей именно в период с 30 декабря до 08 января, а иногда - и до средины января, значительно возрастает", сказал юрист.

В Украине Новый год сопровождается покупкой подарков для всей семьи и близких. К праздничной суете готовится и бизнес: товар закупается в больших объемах, склады в декабре переполнены. Вот это идеальное время для визита с обыском и изъятия товара.

Отмечается, что в последние годы от таких "акций" страдают мелкие продавцы техники (смартфоны, планшеты, ноутбуки, наушники и пр. - ходовые подарки на рынке).

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"Новшеством этого года стали и визиты к крупным поставщикам техники, которые, по версии правоохранителей, уклоняются от уплаты налогов через "своих" физлиц-предпринимателей", - отметил Овчаров.

Напомним, по состоянию на конец ноября в Киеве полицейские составили 5 926 административных протоколов с начала карантинных мероприятий в связи с пандемией COVID-19.