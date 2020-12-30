Украинский бизнес в карантин: ТОП-5 трендов 2021 года

Диджитал, "удаленка", экономия во всем – лишь несколько методов, которые в прошедшем году помогли пережить коронакризис и бизнесу, и людям.

Турбулентность 2020 года не исчезнет в 2021-м, как бы ни хотелось надеяться на лучшее. Сейчас украинскому бизнесу самое время аккумулировать силы и подготовиться к новым вызовам. Проанализировав более 50-ти трендов, издание Лига выделило пять, на которые стоит обратить внимание в 2021 году.

Читай также: Деловые ожидания украинского бизнеса остаются пессимистичными - Опрос НБУ

Вы уже онлайн? Нарастите присутствие!

2020 год стал самым мощным стимулом для развития электронной коммерции, который можно только представить, как в мире, так и в Украине. Так, в мире люди тратят онлайн на 46% больше в категории FMCG, чем при покупке в магазине, а в Европе - на 61%. 33% респондентов любят шопинг в интернете за экономию времени, 29% - за доставку в тот же день.

Читай также: В Украине улучшились потребительские настроения

Украина не отстает от мировых тенденций. Супермаркеты один за другим запускают доставку, а ритейл техники и электроники активно развивает собственные службы и даже становится почтовым оператором. По данным одного из опросов, в начале 2020 года 49% респондентов совершали покупки онлайн, а уже во втором квартале их стало 55%.

Инвестируйте в диджитал-рекламу

В начале года компании стали быстро менять маркетинговый план на 2020/21 годы. Кто-то урезал, кто-то увеличивал бюджеты. Но было очевидно - без диджитала никуда. Бюджет на онлайн-рекламу вырос на 24% в 2020-м. А в 2021 году эксперты по рекламе прогнозируют на 38% больше инвестиций в диджитал.

Читай также: У 5% украинского бизнеса в карантин увеличились объемы продаж - НБУ

Поэтому нужно стать еще заметнее, чтобы вас не затмили крупные бренды. Используйте не просто больше показов, станьте креативнее в подаче вашего сообщения - люди с удовольствием реагируют на необычное взаимодействие в виртуальной и дополненной реальности.

Люди хотят экономить - помогите им сделать лучший выбор

По данным Государственной службы статистики, реальные доходы украинцев снизились на 7,3% во втором квартале 2020 года. Понятно, что это “средняя температура по больнице“ и очень много людей серьезно пострадало от кризиса. Пока ситуация не улучшится, жители Украины будут продолжать искать лучшие варианты для своих кошельков.

Читай также: В Госслужбе занятости рассказали о помощи бизнесу на время карантина

Сделайте цифровую программу лояльности, которая обеспечит вам постоянные покупки, а клиентам даст возможность сэкономить. Предложите им пакет услуг, которые им могут понадобиться, а не продавайте одну, самую дорогую. Делайте акцент на стимулировании частоты покупок - это позволит вам быстрее оборачивать средства, а значит - быть более подготовленными к турбулентности.

Совершенствуйте цифровой опыт клиентов

Люди стали работать удаленно - одновременно быть и дома, и на работе. А значит - делать несколько дел одновременно. Абсолютно нормальным стало заказывать продукты онлайн в процессе длинной встречи в ZOOM или делать покупки в интернет-магазинах в рабочее время.

Читай также: Гетманцев рассказал, как будет работать закон о снижении давления на налогоплательщиков

А теперь представьте себе, что вы сделали заказ, и стали слушать задачу от руководителя, а в этот момент ваш телефон просто разрывается от звонков - менеджеры онлайн-магазина хотят подтвердить заказ. Это вызывает раздражение. Люди хотят, чтобы их цифровой опыт был максимально простым и удобным, а значит, бизнесу нужно усовершенствовать свои процессы.

В тренде - забота о себе

Создавайте продукты, которые облегчат людям жизнь. Мы знаем, что потребление одежды, мебели и товаров для дома выросло в 2020-м. В 2021 году эта тенденция сохранится - люди стали ценить свой комфорт.

Читай также: Американская торговая палата призвала Киев пересмотреть условия локдауна

Предложите продукт или услугу, которая поможет клиентам заботиться о себе и своей безопасности, который будет вызывать чувство комфорта и покоя. И, конечно, не забудьте о своих сотрудниках - без заботы друг о друге мы не сможем выстоять в предстоящих бурях.

Напомним, украинский бизнес, несмотря на незначительное смягчение оценок, по-прежнему продолжает пессимистично оценивать результаты своей экономической деятельности. Об этом свидетельствует новый индекс ожиданий деловой активности, который рассчитывает Национальный банк на ежемесячной основе.