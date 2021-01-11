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Карантин-2021: Украинский бизнес назвал отрасли, которые пострадают больше всего

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Даже тем, кто научился приспосабливаться к новым условиям, будет нелегко.
Карантин-2021: Украинский бизнес назвал отрасли, которые пострадают больше всего
Карантин-2021: Украинский бизнес назвал отрасли, которые пострадают больше всего
depositphotos.com

Украинский бизнес, который пережил карантин 2020 года, в 2021 году ждут новые испытания. Об этом в эфире Украина 24 сказала исполнительный директор Европейской бизнес-ассоциации Анна Деревянко.

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По ее словам, трудно будет отелям, ресторанам, бизнес-центрам, а также тем, кто не сумел приспособиться к работе в условиях пандемии.

“2020-й был “тренировочным“ годом, люди смогли адаптироваться к тем условиям, которые несет нам текущая действительность. И 2021-й должен быть проще только в случае, если новых пандемий у нас не появится. Хуже будет у тех, кто не сможет адаптироваться к новым условиям. Лучше, соответственно, у тех, кто сможет найти свой путь в новой реальности“, - отметила Деревянко.

В отношении секторов и компаний, которые могут расти, - это IT-бизнес, фармацевтическая индустрия, компании, которые очень хорошо адаптировались к цифровым условиям, то есть поймали волну цифровизации.

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По словам директора ЕБА, те бизнесы, которые выжили во время 2020 года, - гостиницы, рестораны или сектор развлечений - уже нашли определенную модель, как приспособиться к новым условиям, “но это не значит, что им будет легко в 2021 году“.

“Бизнес-центрам, скорее всего, будет трудно и в этом году. На сегодняшний момент 9 из 10 людей не хотят возвращаться в офисы. Бизнес-центрам уже сейчас надо думать, как менять свою бизнес-модель, чтобы быть эффективными и успешными. ... Будет очень трудно тем компаниям, которые не могут предоставлять свои сервисы или создавать товары не в онлайне“, - рассказала Деревянко.

Напомним, украинский бизнес заявил об активизации со стороны налоговых органов в части проверок, начавшуюся с начала 2021 года.

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Теги: украинский бизнес, ЕБА, локдаун, потери средств
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