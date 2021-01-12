Общая сумма выданных кредитов приближается к 18 млрд грн.

"Доступные кредиты": С начала года выдано займов на треть миллиарда depositphotos.com

С момента старта программы "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки уже выдали 7678 займов на общую сумму в 17,8 млрд грн. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов.

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Согласно сообщению, из этой суммы 11,025 млрд грн были выданы в качестве рефинансирования предварительно полученных займов, 3,389 млрд предприниматели получили на капитальные инвестиции и 3,373 млрд грн - в качестве антикризисных кредитов под 3%.

"Доступные кредиты": С начала года выдано займов на треть миллиарда Министерство финансов Украины

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"За последнюю неделю уполномоченные банки выдали 103 кредита на общую сумму 338,2 млн грн. 201,96 млн грн от общей суммы заключенных за последнюю неделю сделок составляют сделки по рефинансированию предварительно выданных кредитов", - сообщили в Минфине.

"Доступные кредиты": С начала года выдано займов на треть миллиарда Министерство финансов Украины

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Напомним, в конце 2020 года Кабинет министров Украины внес изменения в государственную программу "Доступные кредиты 5-7-9". В частности, предполагается расширить круга получателей займов субъектами хозяйствования, максимальный уровень годового дохода которых в сумме не превышает эквивалент в 20 млн евро.