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Локдаун-2021: Оборот заведений общепита в начале года рухнул

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Больше всего влияние ограничений почувствовали рестораны и бары.
Локдаун-2021: Оборот заведений общепита в начале года рухнул
Локдаун-2021: Оборот заведений общепита в начале года рухнул
depositphotos.com

За первые три дня локдауна, который стартовал 8 января, выручка украинских заведений общественного питания снизилась в среднем на 25%, если сравнивать с аналогичным периодом 2020 года. Об этом сообщает UBR.ua со ссылкой на результаты опроса компании по автоматизации Poster, который провели среди двух тысяч заведений общепита.

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Отмечается, что больше всего влияние ограничений почувствовали рестораны и бары - их продажи упали вполовину. В зависимости от типа заведения падение оборотов выглядит таким образом:

  • рестораны - 58%;
  • бары - 51%;
  • кафе - 40%;
  • кальянные - 39% ;
  • пекарни - 37%;
  • пиццерии - 23%;
  • фастфуд - 14%;
  • кондитерские - 16%;
  • кофейни - 12%.

При этом, согласно результатам опроса, бизнес, который и в 2020 году предлагал только доставку, в зимний локдаун смог нарастить продажи на 5%. А суши-бары и вовсе показали скачок в 25%.

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“Если вспомнить весенний локдаун, тогда обороты снизились сразу же у всех. … Непонимание сроков карантина, отсутствие доставки в тот период обрушило выручку заведений до 26% от февральской и привело к временному закрытию более 60% ресторанов“, - рассказал соучредитель и CEO компании Poster Родион Ерошек.

Сейчас нет паники и повсеместных закрытий. К тому же 30% опрошенных заведений сумели даже нарастить обороты. В основном это те, кто наладил собственную доставку.

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“Но, в целом, цифры лишь доказывают, что доставка и работа навынос не позволяют большинству рестораторов зарабатывать и зимний локдаун еще больше усугубляет ситуацию в отрасли“, - добавил эксперт.

Напомним, в Украине с полуночи 8 января вступили в силу дополнительные карантинные ограничения в рамках борьбы с эпидемией коронавируса. Они будут действовать до 00:00 25 января.

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Теги: локдаун, общепит, кафе, рестораны, убытки
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