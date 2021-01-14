Украинский бизнес назвал основных "врагов" - Опрос

Чаще других сталкиваются с обманом в сферах промышленности, медицины, закупок, транспорта и недвижимости.

Украинские компании, пострадавшие от мошенников в прошлом году, чаще всего виновными называли клиентов и конкурентов - первую причину назвали 40%, вторую - 24%. Об этом сообщает UBR.ua со ссылкой на результаты опроса, проведенного компанией YouControl.

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Отмечается, что в исследовании, состоявшемся в декабре 2020 года, приняли участие почти 500 респондентов. Из них 19% главным источником мошеннических действий назвали своих же коллег или сотрудников.

Чаще других сталкивались с обманом компании, ведущие свою деятельность в таких сферах, как промышленность, медицина и фармацевтика, закупки, транспорт и логистика, а также строительство и недвижимость.

"Размер убытков от мошенников предприниматели называли разный. Самые распространенные эквиваленты потерь - это: время, потеря денег и клиентов, сорванные сделки, судебные взыскания, репутационный ущерб", - говорится в сообщении.

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Также, согласно результатам исследования, бизнесмены при изучении вопроса о неблагонадежности клиентов или партнеров чаще всего обращали внимание на ряд следующих факторов:

открытые исполнительные производства вместе с судебными решениями - 37%;

трудности с налоговой - 30%;

плохая репутация той или иной компании - 26%;

подозрительные связи с сомнительными лицами - 25%;

небольшой срок работы контрагента на рынке - 23%;

конфликт интересов - 20%.

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Напомним, в Европейской бизнес-ассоциации считают, что украинский бизнес, который пережил карантин 2020 года, в 2021 году ждут новые испытания. В частности, трудно будет отелям, ресторанам, бизнес-центрам, а также тем, кто не сумел приспособиться к работе в условиях пандемии.