Глава финкомитета передал "привет" активистам и "экспертам".

Количество физических лиц - предпринимателей в Украине по состоянию на 1 января 2021 года достигло 1 млн 912,2 тыс. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

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Он отметил, что по состоянию на начало 2020 года количество ФЛП в Украине составляло 1 млн 885,9 тыс. При этом в 2019 году их число выросло на 19,8 тыс, а в 2020-м - еще на 26,3 тыс.

"Вниманию блогеров": Гетманцев рассказал об "уничтожении" малого бизнеса t.me/getmantsevdanil

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"Вниманию блогеров, активистов и других псевдоэкспертов, отчаянно пытающихся на мифах об убийстве малого бизнеса вследствие карантинов, фискализации и других абсолютно правильных решений власти, попасть в большую политику, просто немного заработать или, на худой конец, собрать пару-тройку лайков ... Количество малых предпринимателей увеличилось на 26,3 тыс, а власть удивительным образом уничтожает малый бизнес путём увеличения его численности", - написал Гетманцев.

Напомним, для физических лиц-предпринимателей с 1 января 2021 года в Украине отменено обязательное ведение бумажной книги учета доходов. Регистрация книги в контролирующих органах также не требуется.