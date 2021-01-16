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Ожидания бизнеса по экономическому развитию ухудшились - НБУ

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Предприниматели настроены сокращать количество работников, однако все больше компаний хотят повысить заработную плату сотрудникам.
Ожидания бизнеса по экономическому развитию ухудшились - НБУ
Ожидания бизнеса по экономическому развитию ухудшились - НБУ
depositphotos.com

Ожидания украинского бизнеса относительно экономического роста несколько ухудшились на фоне усиления карантина в стране. Об этом свидетельствуют результаты опроса руководителей компаний, проведенного Национальным банком Украины в ІV квартале 2020 года.

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Так, индекс деловых ожиданий снизился до 99,6% в последнем квартале 2020 года против 100,8% в III квартале. В частности, бизнес ожидает дальнейшего сокращения объемов производства: в IV квартале баланс ответов составил -24,4% против -16,1% в III квартале.

Усилились также инфляционные и девальвационные ожидания. Предприниматели определили ожидаемую годовую инфляцию на уровне 7,9%, хотя в III квартале ее определяли 7%. В то же время, 44,5% предприятий считает, что обменный курс будет колебаться в пределах от 29,01 до 30,00 гривен за доллар.

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Также бизнес поддерживает оптимистическое видение собственного финансового состояния. Хотя индекс и ухудшился, он остается положительным и составляет 1,3%.

Напомним, согласно Индексу ожиданий деловой активности НБУ украинский бизнес, несмотря на незначительное смягчение оценок, по-прежнему продолжает пессимистично оценивать результаты своей экономической деятельности.

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Теги: украинский бизнес, НБУ, экономическое развитие, ожидания
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